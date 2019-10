MILAN ALBERTOSI GIAMPAOLO PIOLI / È ufficialmente iniziata l'era Pioli in casa Milan.

Del cambio in panchina in casa rossonera ha parlato anche l'ex portiere Enrico, che a 'Radio Sportiva' ha criticato la scelta della società: "Bisognava dare più tempo aper amalgamare al meglio il suo modo di giocare. È stato un errore l'arrivo di mister: la dirigenza ha preso un allenatore che è un difensivo per natura. Inoltre, entra in una squadra che fisicamente non è in buone condizioni e non potrà sbagliare". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo