CALCIOMERCATO LIONE SAMPAOLI / Dopo l'esonero di Sylvinho, il Lione è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore.

I francesi proseguono in contatti con Laurent, che resta in pole, ma secondo L'Equipe ci sono in corsa anche altri due nomi. Si tratta di Rudie di, che dopo il fallimento con l'può ripartire dalla