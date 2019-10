CALCIOMERCATO INTER LAZIO NAPOLI JUVENTUS SZOBOSZLAI / Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 del Salisburgo, è stato accostato a diverse squadre di Serie A nelle ultime finestre di mercato ed è destinato ad essere anche protagonista nelle prossime.

Il suo agente Matyas Esterhazy, intervenuto sulle frequenze di 'Radio Punto Nuovo', ha fatto chiarezza in merito al suo futuro: ''È veramente difficile prevedere cosa succederà. Durante l’estate ci sono stati molti rumors di mercato, riguardanti molti club inglesi, tedeschi e anche italiani. Ora Dominik è concentrato a fare bene con il Salisburgo, non badiamo alle voci di mercato e a quello che la stampa scrive in giro per l’Europa, non avrebbe senso per noi. Poi sarà il tempo a dire cosa ci riserverà il futuro''.