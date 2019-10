CALCIOMERCATO ATALANTA CASTAGNE GOSENS / Anche l'Atalanta, come altre società di Serie A, in questo periodo è al lavoro per cercare di definire i rinnovi di alcuni giocatori presenti in rosa.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la priorità della dirigenza bergamasca è quella di blindare Timothye Robin.

L'esterno belga ha avanzato una richiesta di un 1,5 milioni d'euro fino al 2021, mentre il tedesco è pronto a firmare un biennale che verrà ufficializzato nelle prossime settimane.