CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC LAUTARO / Tempo di rinnovi in casa Inter. E' praticamente fatta per quello di Samir Handanovic, ancora un pilastro della squadra nonostante l'età, fino al giugno 2022. Il portiere sloveno dovrebbe mantenere lo stesso stipendio. Manca di fatto solo l'annuncio ufficiale, stesso discorso per D'Ambrosio.

Pure il terzino ha già messo la firma sul prolungamento fino al 2022.

Manca invece ancora l'accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez, attualmente in scadenza nel 2023. In discussione l'aumento, se non il raddoppio dello stipendio e la clausola valida solo per l'estero e ora fissata a 111 milioni milioni. Come sottolineato a Calciomercato.it dal suo agente Beto Yaque, comunque, l'argentino ha tutta la voglia di proseguire il suo matrimonio con l'Inter e quindi allungare il suo accordo coi nerazzurri.