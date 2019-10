CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / E' indiscrezione di stamattina il possibile addio al Napoli di Carlo Ancelotti in caso di zero titoli. Nel caso il curriculum resterebbe sempre dalla sua parte favorendogli un presto ritorno sulla panchina di un altro club, come prestigio anche di gran lunga superiore a quello azzurro. Nomi? Pur avendo un passato breve ma illustre ai rivali storici del Real Madrid, perché no il Barcellona tutt'altro che contento di Valverde.

Uno comerimane perfetto per la gestione di una rosa di campioni come è quella dei blaugrana.

Poi diremmo i due Manchester: al City per raccogliere l'eredità di Guardiola, proseguendo sulla strada del calcio spettacolo, allo United per ricostruire finalmente una grande squadra. Nomi suggestivi possono invece essere l'amata Roma e l'ex Milan: potrebbe essere, per i rossoneri, l'uomo copertina della nuova proprietà che prenderà il posto del fondo Elliott. Ma a 61 anni, che compierà nel giugno prossimo, il tecnico di Reggiolo potrebbe anche aver voglia di provare un'esperienza completamente diversa, molto meno stressante. In Paesi come la Cina e gli Stati Uniti (vicini al Canada, dove è nata la sua attuale compagna e va appena può), che gli garantirebbero un super ingaggio, oppure alla guida di qualche Nazionale. Non quella italiana, visto che al momento la posizione di Mancini è solidissima.