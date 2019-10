NAPOLI GIUFFREDI MARIO RUI MERTENS CALLEJON / L'agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di 'Radio CRC', ha parlato del Napoli.

Pochi dubbi su: "E' un giocatore di grande livello - ammette - E' il più forte della Serie A, ma dovrebbe collegare più spesso il cervello.? Li hanno portati così per le lunghe per due motivi: hanno un età anagrafica che non rientra più nelle idee nel Napoli e alla fine credo non rinnoveranno".