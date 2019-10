CALCIOMERCATO INTER MILAN OZIL MOGLIE VILLA / Mesut Ozil resta una delle principali occasioni per il calciomercato di gennaio. Il trequartista tedesco è ai margini dell'Arsenal, Emery lo ha ormai messo alla porta ("C'è chi merita di giocare più di lui") e per questo in Serie A hanno drizzato le antenne.

Inter e Milan, con Napoli sullo sfondo, stanno facendo un pensierino sul classe '88 che potrebbe addirittura aver già giocato la sua ultima partita in maglia 'Gunners'. Non solo, a ulteriore dimostrazione della fine della sua avventura all'Arsenal - come riporta 'Fotospor' - la moglie di Ozil, la bella Amine Gulse, avrebbe addirittura messo già in vendita la loro villa di Londra.