Calciomercato Juventus, futuro deciso per Tonali: le ultime

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS TONALI / Sandro Tonali è l'astro più limpido del calcio italiano. Il centrocampista 19enne si sta confermando in Serie A con la maglia del Brescia. Le sfide contro le grandi del nostro campionato hanno dato prova delle qualità del calciatore. Tutte le big hanno così drizzato le antenne: in Italia le più attende a Tonali sono certamente Juventus e Inter, pronte a sfidarsi in estate per strapparlo al Brescia.

Il rinnovo del contratto - come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani - non arriverà e Cellino è già pronto ad incassare una cifra importante attorno ai 40/50 milioni per il suo gioiellino. In estate Tonali era nel mirino della Fiorentina ma sembra difficile, adesso, che i Viola possano avvicinarsi a certe cifre. Il calciatore piace anche alle grandi del calcio estero: il Manchester United ha fatto seguire Tonali , sul quale si registra l'interessa anche di