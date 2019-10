Napoli, James Rodriguez: Arias svela un retroscena

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ATLETICO MADRID ARIAS - James Rodriguez è stato a lungo un obiettivo del Napoli, come ampiamente e dettagliatamente raccontato da Calciomercato.it, ma alla fine l'affare non è andato in porto. Per il colombiano, poi, si è parlato anche della possibilità di lasciare il Real Madrid per approdare ai 'cugini' dell'Atletico, ma anche in questo caso non se n'è fatto nulla.

E il connazionale Santiago, difensore della squadra di Diego Pablo, ha svelato un retroscena a riguardo: "Io e James parlammo dell'Atletico - le sue parole al programma dell'emittente spagnola 'Onda Madrid', 'El partido de la una' - Gli chiesi se i rumor erano veri e gli spiegai come stavano le cose qui da noi, niente di più. Mi rispose che c'erano diverse possibilità, ma tutto sarebbe dipeso dal suo club". Alla fine, Jamesè rimasto alla corte di Zinedine, ma a gennaio la situazione potrebbe nuovamente cambiare.