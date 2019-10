KLUIVERT ROMA OLANDA DI FRANCESCO / Justin Kluivert studia per prendersi la Roma. In questo primo scorcio di stagione, l'olandese è stato un punto fermo per Paulo Fonseca che ci ha puntato fin da subito. Il classe '99 ha risposto con buone prestazioni, il ct dell'Olanda lo aveva preconvocato con la nazionale maggior salvo poi escluderlo dalla lista definitiva.

"Voglio gli, ho solo quello in testa e devo dimostrarlo", ha detto l'ex Ajax dal ritiro dell'Under 21.

Kluivert, intervistato da 'Het Parool', ha poi parlato anche di Roma e delle sue ambizioni rinnovate:"Voglio segnare 13-14 gol. L'anno scorso Di Francesco era sotto pressione ed è stato difficile provare cose nuove con giovani come me. Ha scelto prima le certezze e lo capisco, ma ora va molto meglio con Fonseca. Con lui si parla molto inglese e questo mi facilita, ho più fiducia dal club e dai compagni".