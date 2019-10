CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ REAL MADRID BARCELLONA BAYER / La Juventus pensa già al prossimo calciomercato, alla ricerca di grandi talenti, magari del prossimo Cristiano Ronaldo. Uno dei nomi che più affascina i bianconeri è quello di Kai Havertz, gioiellino del Bayer Leverkusen. Il trequartista classe '99 è uno dei giovani più apprezzati in Europa, i top club già fanno la fila per lui.

Il giocatore cresciuto nella cantera delle 'aspirine' è già sul taccuino della Juventus, che chiaramente è in ottima compagnia.

Come riporta 'El Mundo Deportivo', sia Real Madrid che Barcellona sono pazze per Kai Havertz. Per i Blancos non c'è più nemmeno bisogno di inviare altri osservatori per valutarlo: è senza dubbio lui il miglior giovane tedesco in circolazione. La pensa così anche il club blaugrana, che lo apprezza anche a livello umano. Qualche mese fa la richiesta era di 70 milioni di euro, ma il Bayer Leverkusen sente odore di asta e - anche considerando la disponibilità economica della Premier - non avrebbe intenzione di scendere sotto i 100 milioni. Intanto dalla Germania sono arrivate notizie confortanti sul classe '99, sia per la Juventus che per le altre numerose pretedenti.