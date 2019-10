CALCIOMERCATO SAMPDORIA RANIERI DI FRANCESCO RESCISSIONE - Sarà Claudio Ranieri, a meno di clamorosi ribaltoni, il prossimo allenatore della Sampdoria.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', la trattativa tra l'entourage del 67enne tecnico testaccino e la società blucerchiata è ai dettagli: accordo sulle cifre del contratto e sul bonus in caso di salvezza . A breve dovrebbe svolgersi un nuovo incontro per chiudere definitivamente la questione. Ranieri, ex trainer della, andrà a sostituire un altro ex giallorosso come Eusebio, che ha rescisso consensualmente il contratto col club dinei giorni scorsi.