CALCIOMERCATO MILAN RINNOVI SUSO BONAVENTURA / Il rinnovo di Gigio Donnarumma tiene in ansia il popolo milanista, che teme di rivivere l'estate di due anni fa, quando il portiere sembrava davvero ad un passo dall'addio. Ora il suo contratto scade nel 2021 e il club ha l'obbligo di prolungarlo per non dispendere il patrimonio rappresentato del giovane italiano. Le trattative con Raiola non saranno facili ma la volontà di Donnarumma potrebbe risultare ancora una volta decisiva ma il noto agente dovrà sedersi attorno ad un tavolo con la dirigenza del Milan anche per Jack Bonaventura. L'esterno è tornato contro il Genoa e il rinnovo dell'attuale accordo in scadenza nel 2020 potrebbe presto diventare argomento di discussione.

Difficile, invece, che lo diventi, che quasi certamente vedrà scadere il suo contratto la prossima estate.

Da tenere d'occhio anche le situazioni legate a Musacchio, Rodriguez e Calhanoglu. I calciatori, hanno un accordo fino al 2021, ed è facile immaginare un loro rinnovo per non dare un senso all'investimento fatto in passato. I tre giocatori sono comunque, ancora, al centro del progetto tecnico della squadra anche se per lo svizzero si prevedono tempi duri. Non dovrebbe essere così, invece, per Borini. Discorso a parte, infine, meritano invece le situazioni legate a Calabria, prossimo ad un adeguamento di contratto, e Suso. Lo spagnolo ha un accordo fino al 2022 ma il rinnovo potrebbe rendersi necessario per eliminare la clausola rescissoria tranne che non si decida di cederlo nelle prossime sessioni di mercato