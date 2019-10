CALCIOMERCATO MILAN RAFAEL LEAO BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ INTER - Continua la caccia del Barcellona all'attaccante del futuro. Luis Suarez a gennaio compirà 33 anni e alla fine della stagione in corso potrebbe anche decidere di cambiare aria. E i catalani hanno intenzione di andare su giocatori già pronti per il presente, ma anche per il futuro, di età compresa tra i 20 e i 26 anni.

Calciomercato Milan, il Barcellona segue Rafael Leao

Il nome più caldo è quello di, 22enne calciatore argentino dell', ma la società spagnola si dovrà scontrare con la volontà del calciatore e dei nerazzurri di continuare insieme per diversi anni ancora: il suo agente, ai microfoni di Calciomercato.it

Secondo 'As', un altro prospetto che il Barça sta monitorando è il bomber del PSV Eindhoven Donyell Malen, 20 anni. Ma oltre all'olandese, sul taccuino dei dirigenti castigliani sarebbe cerchiato in rosso il nome di Rafael Leao. Arrivato nell'estate scorsa al Milan dal Lille, per 30 milioni di euro, il 20enne portoghese è andato in gol nella partita, persa, contro la Fiorentina realizzando una rete straordinaria. Con l'avvento del nuovo allenatore, Stefano Pioli subentrato all'esonerato Giampaolo, e col cambio di modulo, dal 4-3-1-2 al 4-3-3, Leao dovrebbe trovare maggiore spazio così da mettere a disposizione tutte le sue capacità mostrate in Ligue 1. È un calciatore su cui i rossoneri puntano moltissimo, per il presente e il futuro, dunque appare difficile pensare ad un addio dopo una sola stagione. Ma il richiamo del Barcellona, si sa, può essere decisivo. Nel frattempo, però, Leao è chiamato a dimostrare in campo che l'importante investimento fatto dal club di Elliott nell'agosto passato non è stato vano.