Barcellona, Pique imprenditore: ci ha provato con il Notts County

BARCELLONA PIQUE NOTTS COUNTY / Non solo calciatore.

Gerardquest'estate - come rivelato da 'The Athletic' - avrebbe provato a rilevare il, attraverso il suo gruppo Kosmo Global Holding, storico club inglese scivolato in Football League Two. La trattativa però non è andato a buon fine per via del poco tempo a disposizione nel completare i controlli sufficienti di un club - il più antico - colpito da importanti problemi finanziari.