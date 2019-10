Juventus e Napoli, grana Real Madrid per Haland: la strategia

CALCIOMERCATO JUVENTUS HALAND REAL MADRID SALISBURGO - Negli ultimi anni, la strategia del Real Madrid sul mercato è un po' cambiata: non solo 'galacticos', ma anche giovani talenti dal futuro assicurato.

Così sono arrivati in Spagna, tra gli altri, i brasilianie il giapponese, oltre al norvegeseche sta facendo benissimo con la maglia della. E, secondo 'As', il prossimo giovane per i castigliani potrebbe essere il connazionale Erling Braut. Il 19enne bomber del nel mirino anche della Juventus e del, è già andato in gol ben diciotto volte in undici partite disputate in stagione con gli austriaci e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Convicino ai 32 anni, Haland può rappresentare il futuro del Real Madrid: le altre società interessate sono avvisate.