NAPOLI MERTENS CALLEJON RINNOVI / Grana rinnovi in casa Napoli. Il club azzurro ha formulato la sua proposta di prolungamento a Callejon, con lo spagnolo e Mertens (entrambi in scadenza a giugno) che non accetterebbero però offerte al ribasso come conferma 'La Gazzetta dello Sport'.

Il patron De Laurentiis vorrebbe contenere i costi, con il rinnovo dei due assi diche resta al momento in standby e aperto a qualsiasi soluzione. I primi contatti tra il Napoli e Callejon, ricordiamo, erano iniziati lo scorso maggio

Complicato anche il rinnovo di Milik, dove oltre ad esserci distanza sul piano economico inciderebbe anche l'aspetto tecnico con il polacco che vorrebbe più spazio. Sembrerebbe filare tutto liscio invece per Zielinski - come il connazionale in scadenza nel 2021 - con l'ex Udinese ed Empoli che potrebbe firmare anche in tempi brevi il nuovo contratto.