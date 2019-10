Calciomercato Inter, futuro Gabigol: la decisione del Flamengo

CALCIOMERCATO INTER FLAMENGO GABIGOL / Dopo anni complicati, Gabigol ha ritrovato la sua dimensione al Flamengo. Tanti gol e prestazioni super che gli hanno fatto riconquistare la Nazionale brasiliana. La crescita del brasiliano fa gongolare anche l'Inter, che spera di incassare una buona cifra dalla sua cessione. Il calciatore è tornato a far gola in Europa ma non è esclusa la permanenza con la maglia rossonera.

Il Flamengo vorrebbe tenerlo e avrebbe già messo sul piatto, contro una richiesta vicina ai 30 da parte di. Gli intermediari dell'operazione - come riporta 'Tuttosport' - nel frattempo avrebbero incontrato i dirigenti dell'Inter. La volontà dei brasiliani è evidente, ora va trovato il giusto compromesso che soddisfi i nerazzurri