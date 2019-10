NAZIONALE ITALIA TONALI CONVOCATI / Dopo essere sceso in campo ieri a Dublino contro l'Irlanda con la maglia dell'Italia Under 21, Sandro Tonali si aggregherà in queste ore alla Nazionale maggiore per le due gare delle Qualificazioni Europee con Grecia (domani sera a Roma) e Liechtenstein (martedì a Vaduz).

Il Ct Robertoche parlerà questo pomeriggio in conferenza stampa prima della rifinitura degli Azzurri sul prato dello stadio 'Olimpico' fissata per le 17.30, ha confermato quindi la chiamata a centrocampo per il talento del Brescia dopo l'infortunio dell'interista Sensi.

Di seguito l'elenco completo dei convocati dell'Italia:

portieri: Donnarumma (Milan), Gollini (Atalanta), Meret (Napoli), Sirigu (Torino);

difensori: Acerbi (Lazio), Biraghi (Inter), Bonucci (Juventus), D'Ambrosio (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Izzo (Torino), Mancini (Roma), Romagnoli (Milan), Spinazzola (Roma);

centrocampisti: Barella (Inter), Bernardeschi (Juventus), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Tonali (Brescia), Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Roma);

attaccanti: Belotti (Torino), Chiesa (Fiorentina),El Shaarawy (Shangai Shenhua), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli).