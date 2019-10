CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Prima stagione positiva in campionato, molto meno nelle coppe. Seconda iniziata invece in modo altalenante, tra belle soddisfazioni (vittoria sul Liverpool) e amare delusioni (sconfitte con Juventus e Cagliari in primis).

Per Carloè tempo di primi bilanci sulla sua avventura al, che a fine stagione rischia già di terminare: clicca qui per restare aggiornato.

Secondo 'Cronache di Napoli', infatti, qualora nemmeno quest'anno dovesse arrivare la vittoria di un trofeo, a fine stagione Ancelotti lascerebbe il club azzurro. Così, De Laurentiis avrebbe già iniziato il casting per sostituirlo: i nomi forti sarebbero Roberto De Zerbi del Sassuolo e Simone Inzaghi della Lazio, ma il sogno resta Massimiliano Allegri, difficile da raggiungere per le richieste economiche e la sua volontà di allenare all'estero.