CALCIOMERCATO ATALANTA ZAPATA PERCASSI / Duvan Zapata punto fermo dell'Atalanta. Analizzando le strategie del club nerazzurro, l'a.d. Luca Percassi ha parlato anche del forte attaccante colombiano avvertendo le tante 'big' alla finestra: "Non sono in grado di dare un valore, la scorsa estate non abbiamo nemmeno ascoltato le offerte e ci siamo fermati alla scelta di puntare su un giocatore di valore che a Bergamo ha migliorato tantissimo i suoi numeri. Oggi Zapata è uno dei più importanti in Italia e forse anche in Europa - spiega a 'Tuttosport' - Gomez? E' cresciuto molto e lo vedo sempre più capitano, ormai bergamasco acquisito. Nonostante qualche rumors a gennaio si è sempre posto nel modo migliore.

Siamo tutti affezionati a lui, bambini compresi dai quali è amatissimo".

I GIOVANI - "Siamo convinti di avere molti, forti elementi nel settore giovanile - prosegue il dirigente - E’ un lavoro iniziato 7-8 anni fa con i piccolini e quindi bisogna attendere. Poi si fanno valutazioni come quella relativa a Kulusevski, in prestito a Parma per giocare con continuità. La convinzione è avere già in casa elementi che sono potenziali titolari".

IL BILANCIO - "Siamo soddisfatti: il bilancio 2019 si chiuderà ancora in positivo e con numeri simili a quelli dell’anno scorso. Nella prossima sosta, presenteremo i lavori eseguiti a Zingonia che è uno dei centri sportivi più belli d’Italia, i lavori allo stadio sono già avviati e siamo felici di riuscire a mantenere sempre i conti in ordine, continuando crescere".