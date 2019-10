JUVENTUS SZCZESNY / Presto la Juventus potrebbe aprire le trattative per il rinnovo di Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco è in scadenza nel giugno 2021 e, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il club bianconero avrebbe intenzione di anticipare i discorsi per il prolungamento visto che si tratterebbe anche di un ruolo delicato e che meriterebbe la massima attenzione.

La Juve offrirebbe 4 milioni di euro all'anno rispetto ai 3,5 che l'ex Roma guadagna attualmente, mentre l'estremo difensore chiederebbe un aumento fino a 5 milioni. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un eventuale addio di Szczesny vista l'opportunità di un affondo della 'Vecchia Signora' per de Gea, prima del rinnovo faraonico dello spagnolo con il Manchester United. Sui prolungamenti di Cuadrado e Matuidi, invece, il CFO Paratici si metterà all'opera all'inizio del 2020.