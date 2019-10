ITALIA MAGLIA VERDE BONINSEGNA / Ancora polemiche sulla nuova maglia della Nazionale italiana, che nella gara di domani contro la Grecia scenderà in campo con una casacca di colore verde. La scelta non ha fatto felici molte bandiere del nostro calcio, tra le quali Roberto Boninsegna. L'ex Inter e Juventus ha espresso la sua opinione: "Un sacrilegio. Guardi: lo so bene che gli sponsor fanno il bello e il cattivo tempo, ma speravo che non sarebbero mai arrivati alla maglia della Nazionale.

Mi fa rabbia questa cosa, mi fa rabbia pensare che anche la maglia della Nazionale possa avere un prezzo - le sue parole a 'Tuttosport' - L'azzurro è un simbolo, e fascino e francamente non si sentiva il bisogno di tutto questo: c'era quella bianca, con i calzoni azzurri e bastava quella, l'ho indossata anche io tante di quelle volte… E che non mi dicano che sono retrogrado: l'azzurro fa parte di noi. Spero che sia solo una scelta episodica".

LA SQUADRA - "Sta facendo bene. Mancini ha portato avanti una interessante rivoluzione dopo il disastro di Ventura - prosegue Boninsegna - Ero a Milano, allo stadio, quella maledetta sera contro la Svezia: che tristezza. Mancini è davvero partito dalle ceneri e ha lavorato per la ricostruzione ringiovanendo il gruppo con scelte coraggiose. Ora la Nazionale ha identità e prospettive".