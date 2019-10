FORMULA GP GIAPPONE TIFONE / L'allarme tifoni continua ad imperversare in Giappone. Dopo aver annullato alcune gare della Coppa del Mondo di Rugby, tra cui la sfida tra Italia e Nuova Zelanda, anche il Mondiale di Formula 1 è costretto a fermarsi a causa di una forte perturbazione prevista nella giornata di sabato.

La FIA e la direzione di gara hanno infatti deciso di spostare di un giorno le prove ufficiali del GP di: le, a meno di nuovi rinvii, scatteranno domenica alle 3 italiane, le 10 del mattino in Giappone.

La corsa per il momento resta prevista sempre domenica nel pomeriggio asiatico, ovvero le 7.10 in Italia. A causa dello spostamento delle prove e dell'accavallamento con la gara è stata annullata la sessione della Formula 3. Il rinvio delle qualifiche a Suzuka si era già verificato nel 2004 e nel 2010. Stamane sono scattate invece senza problemi le sessioni dedicate alle Prove Libere. Al momento il Gran Premio non sarebbe a rischio, anche se la situazione verrà valutata ora per ora dall'organizzazione per non mettere a rischio la sicurezza dei piloti e degli addetti ai lavori.