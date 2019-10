JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo torna a casa. Dopo circa tre anni, il fuoriclasse portoghese stasera metterà nuovamente piede nello stadio dello Sporting, club di Lisbona che lo ha lanciato da giovanissimo. Tanti i ricordi che lo legano alla città e al club. Il suo amico, Luis Lourenço, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata: "Se chiudo gli occhi per un attimo, vedo Cristiano che piange. All’epoca aveva dodici anni, io due in più di lui, ed era appena arrivato a Lisbona da Madeira.

Ricordo come fosse ora quando andò in camera a piangere dopo aver parlato al telefono con la famiglia: aveva tanta nostalgia, non riusciva a sopportare il distacco. Però non dimenticherò mai nemmeno la sua felicità dopo l’esordio nella prima squadra dello Sporting - le sue parole a 'Tuttosport' - Come era? Un ragazzo molto rispettoso degli altri. Non dormivamo nella stessa camera, però trascorrevamo tanto tempo insieme sfidandoci anche in altri sport. Ovviamente lui non voleva mai perdere: proprio come adesso. Siamo sempre in contatto. L’ultima serata insieme l’abbiamo trascorsa qualche mese fa".