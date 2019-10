JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Continua la telenovela sul futuro di Christian Eriksen. Il Real Madrid preme per il danese del Tottenham, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con gli 'Spurs'. Il giocatore ha rifiutato sul finire del calciomercato estivo la proposta di prolungamento, con lo stesso club inglese che avrebbe tentato anche di cederlo ad anno dalla scadenza per non perderlo a zero.



Adesso il Tottenham potrebbe riprovarci a gennaio, vista la volontà di incassare comunque qualcosa dalla cessione del giocatore. E il Real resterebbe in prima fila, nonostante Zidane gli preferisca sempre Pogba.

Gli 'Spurs' potrebbero dare il via libera per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro con il Real - scrive il quotidiano 'Marca' - che starebbe valutando la situazione per anticipare anche la folta concorrenza visto anche l'interesse disul 27enne danese.Proprio i bianconeri sperano però che Eriksen si liberi a giugno, onorando fino al fine il contratto con il Tottenham. Stando a 'Tuttosport' la Juve sarebbe interessata al centrocampista solo se si liberasse gratis, replicando l'operazione: trovare l'accordo con Eriksen ad inizio 2020 e poi aspettare la scadenza del contratto del calciatore con gli inglesi. La strategia sarebbe uguale agli altri parametri zero, ovvero convincere il danese allo sbarco a Torino con un'offerta irrinuncibile tra ingaggio e bonus per l'agente. La corsa ad Eriksen si fa sempre più infuocata…