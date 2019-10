CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA CHIESA / Protagonista con la maglia della Fiorentina e della Nazionale, Federico Chiesa prosegue la sua crescita. L'esterno offensivo classe 1997 è stato al centro delle indiscrezioni per tutta l'estate, ma le resistenze di Commisso si sono rivelate difficili da scardinare.

Così, nonostante la Juventus abbia provato fino alla fine a prendere Chiesa , ogni discorso sembra rimandato alla prossima sessione estiva, quando in scena potrebbero irrompere nuove squadre: clicca qui per restare aggiornato.

Il rapporto tra il giocatore e la dirigenza viola, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe ormai al muro contro muro sul fronte prolungamento: forte di molteplici interessi italiani e stranieri, papà Enrico non sembra interessato a sedersi al tavolo per trattare la permanenza. Così, ad oggi sembra inevitabile che le strade possano separarsi a fine stagione. La richiesta viola per farlo partire sarebbe di almeno 70 milioni di euro, mentre il giocatore chiederebbe un ingaggio da 5 milioni a stagione. In Italia potrebbe quindi aprirsi un nuovo duello tra Juventus e Inter, mentre all'estero le piste più calde al momento portano in Francia (PSG) e in Germania (Bayern Monaco).