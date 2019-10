Calciomercato Inter, futuro Lazaro: l'agente fa chiarezza

CALCIOMERCATO INTER LAZARO AGENTE FUTURO / Non decolla la stagione di Valentino Lazaro con la maglia dell'Inter. L'esterno continua ad essere considerato una riserva da Antonio Conte e in questi giorni sarebbe stato accostato all'Hertha.

Ipotesi questa smentita dall'agente Max: "L'Inter, l'Hertha e noi non abbiamo questa intenzione. Non abbiamo avuto dialoghi in tal senso - ammette ai microfoni di 'LAOLA1' - Valentino è pronto per imporsi all'Inter e vuole dare tutto per riuscirci. E' un peccato dover replicare a queste notizie false"