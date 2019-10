EURO 2020 BELGIO LUKAKU / È il Belgio di Lukaku la prima Nazionale qualificata a Euro 2020.

L'attaccante dell', autore di una doppietta nel roboante 9-0 inflitto a, ha parlato così ai microfoni dell'UEFA nel post partita: "Non mi sento di aver fatto nulla di straordinario, ma è il compleanno di mia madre e sarà stata sicuramente felice. Il risultato di 9-0 è ottimo, ma sarebbe bello farne altri per stabilire un record. Abbiamo giocato con grande intensità e qualità nonostante l'avversario. Ma non fermiamoci: voglio vincerle tutte".