QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 IRLANDA ITALIA KEAN / È 0-0 tra Irlanda e Italia Under 21 nella seconda partita degli azzurrini valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Squadra di Nicolato pericolosa nel primo tempo con un colpo di testa di Pinamonti, irlandesi meglio nella ripresa.

Serata da dimenticare per Moise, subentrato a gara in corso e protagonista al minuto 63 di una mini rissa conche ha causato l'espulsione di entrambi. Gli azzurrini salgono così a quota 4 punti nel girone a -6 proprio dagli irlandesi, ma con due partite in meno. Prossimo impegno in programma lunedì prossimo contro l'

IRLANDA U21-ITALIA U21 0-0

CLASSIFICA GIRONE: Irlanda U21* 10; Islanda U21 6; Italia U21 4; Svezia U21**, Armenia U21, Lussemburgo U21*** 0

* due gare in più

** una gara in meno

*** una gara in più