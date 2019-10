QUALIFICAZIONE ITALIA EUROPEI UNDER 21 / Non va oltre il pareggio l'Italia Under 21 di Nicolato.

Il ct azzurro ha così commentato a caldo lo 0-0 in: "Abbiamo trovato un avversario di buon livello che sta meglio di noi - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - E' stata la partita che mi aspettavo. Noi siamo in costruzione e si vede. Espulsione di? La colpa è nostra se abbocchiamo alle provocazione, non bisogna cascarci. Speriamo di fare un'altra gara con l'Armenia. La qualificazione non è una passeggiata e bisognerà faticare"