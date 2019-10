QUALIFICAZIONI EURO 2020 BELGIO LUKAKU OLANDA DE LIGT PIATEK / Si è appena conclusa la prima giornata di questa nuova tornata delle qualificazioni a Euro 2020. Il Belgio travolge 9-0 San Marino con una doppietta di Lukaku e la rete finale dell'atalantino Castagne, mentre Depay e de Jong 'salvano' de Ligt al fotofinish: il difensore della Juventus si è infatti reso protagonista di un errore in marcatura nel gol ha portato al vantaggio iniziale dell'Irlanda del Nord. In gol anche un altro 'italiano', Elmas, autore di una doppietta decisiva nella vittoria della Macedonia e Lewandowski show in Lettonia. L'attaccante del Bayern Monaco firma una tripletta, con Piatek solo subentrato al 60' e ancora a secco.

Ecco tutti i risultati della serata:

Bielorussia-Estonia 0-0

Olanda-Irlanda del Nord 1-1: 75' Magennis (I), 80', 90+4 Depay (O), 90'+1 de Jong (O)

Croazia-Ungheria 3-0: 5' Modric, 24' e 42' Petkovic

Slovacchia-Galles 1-1: 25' Moore (G9, 53' Kucka (S)

Austria-Israele 3-1: 34' Zahavi (I), 41' Lazaro (A), 56' Hinteregger (A), 88' Sabitzer (A)

Macedonia del Nord-Slovenia 2-0: 50' e 68' Elmas

Lettonia-Polonia 0-3: 9', 13' e 76' Lewandowski

Kazakistan-Cipro 1-2: 34' Yerlanov (K), 73' Sotiriou (C), 84' Ioannou (C)

Belgio-San Marino 9-0: 28' e 41' Lukaku, 31' Chadli, 35' aut. Brolli, 43' Alderweireld, 45' Tielemans, 79' Benteke, 84' rig. Verschaeren, 90' Castagne

Russia-Scozia 3-0: 57', 60' e 84' Dzyuba, 60' Ozdoev