IRLANDA ITALIA ESPULSIONE KEAN / E' durata solo 20 minuti la partita di Kean con l'Italia Under 21.

L'attaccante ex, dell'Everton, è entrato in campo nella ripresa, nel match di Qualificazione contro l'ed è stato espulso al 65' per una spinta all'avversario: l'arbitro non ha avuto alcun dubbio, rosso per il centravanti e per l'avversario