CALCIOMERCATO LAZIO CORREA INTER / La Lazio blinda il 'Tucu' Correa. È infatti ufficiale il rinnovo dell'attaccante argentino fino al 2024.

Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', inoltre, nel nuovo contratto è stata inserita anche una clausola rescissoria da circa 70 milioni di euro: il club biancoceleste allontana così eventuali assalti futuri da parte delle big di Serie A, come ad esempio l', ed estere.

In caso di interessamento per il giocatore nelle prossime sessioni di calciomercato, il club nerazzurro - e non solo - è dunque avvertito.