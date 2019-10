Barcellona, Bartomeu all'angolo per il rinnovo di Messi

p>BARCELLONA MESSI / Si apre un periodo molto intenso per la dirigenza delche dopo la dichiarazione pubblicata di Lionel, il quale si è detto pronto a chiudere la carriera in blaugrana ed a rinnovare il contratto se la società lo vorrà, è chiamata a rispondere mettendo sul piatto un accordo convincente per il fuoriclasse argentino., come prima Rosell e Laporta, non vuole passare alla storia come il presidente che ha fatto partire Messi e quindi, scrive 'As', è già iniziato il lavoro diplomatico per arrivare alla fumata bianca prolungando l'attuale contratto in scadenza nel 2021.