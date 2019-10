CALCIOMERCATO SAMPDORIA RANIERI / All-in della Sampdoria su Claudio Ranieri. O quasi. Il tecnico romano, reduce dall'esperienza con la Roma, resta il primo nome per la panchina del club blucerchiato.

Come riferisce 'Sky Sport' sarebbe in corso un incontro tra Ranieri e la dirigenza della società ligure, che sembra sempre più intenzionata a voler puntare su di lui per affidargli le chiavi della squadra, reduce da un solo risultato utile nelle prime sette giornate di campionato. Oltre a Ranieri non sono però da escludere le ipotesi Iachini e De Biasi