CALCIOMERCATO MOURINHO / José Mourinho è pronto a tornare in panchina. Parola di Jean-Michel Aulas, vulcanico numero uno del Lione che dopo l'esonero di Sylvinho ha tentato invano di convincere il portoghese ad accettare la guida dell'OL.

Niente da fare, come detto, e il motivo lo svela proprio Aulas in una conferenza stampa: "Abbiamo avuto uno scambio di messaggi via sms abbastanza lusinghiero. Ma non ha risposto positivamente alla nostra proposta di incontro solo perché ha già scelto un'altra squadra" le parole riportate da 'Eurosport.fr'. Ma quale squadra? Negli ultimi giorni le voci di mercato si sono concentrate soprattutto su, dove rispettivamente Pochettino e Zidane stanno attraversando periodi tutt'altro che semplici.