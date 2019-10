p>ARGENTINA CRUZ LAUTARO MESSI/ Intervistato ai microfoni de 'La Oral Deportiva', Julio Ricardo, ex attaccante dell'Inter, ha parlato delle scelte a disposizione di Lionelcon la nazionale argentina: "In attacco schiererei, ma terrei comunque d'occhio Gonzalo, sta tornando grande". Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!

Cruz ha poi aggiunto: "Attenzione anche a Lucas Alario, è un giocatore importante dal punto di vista tattico, si muove alla grande in campo e i suoi tempi d'inserimento sono perfetti".