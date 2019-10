CALCIOMERCATO JUVENTUS RUBEN DIAS MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED / L'infortunio di Giorgio Chiellini sembra non aver dissipato i dubbi in casa bianconera. Nonostante la presenza di quattro centrali in rosa, Sarri sta confermando sempre più la coppia Bonucci-De Ligt, con Demiral schierato in campionato in una sola circostanza, mentre Rugani mai impiegato fino ad ora. Possibile dunque che la Juventus possa puntare a gennaio ad un nuovo centrale difensivo.

Dall'Inghilterra sottolineano come il club bianconero non abbia infatti mollato la presa su Ruben Dias. Il difensore centrale del Benfica, accostato in estate alla società piemontese, resta dunque nel mirino. Per riuscire però a concretizzare il suo acquisto si dovrà battere una folta concorrenza. Sul nazionale lusitano ci sono Lione, Atletico Madrid ma soprattutto Manchester City e Manchester United. Come riferisce il 'Mirror', Guardiola è a caccia di un difensore centrale visto il grave infortunio di Laporte e la mancanza di alternative, mentre lo United starebbe pensando al portoghese per rafforzare il proprio reparto. Dias ha una clausola di 65 milioni di euro, ma il Benfica vorrebbe innalzarla ad 87 milioni.