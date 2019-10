MILAN GALLIANI BOBAN MALDINI / Non è passato inosservato l'attacco alla dirigenza rossonera da parte di Gianluca Galliani.

Il figlio dell'ex Ad delha puntato il dito contro: "Dirigenti che scaricano colpa su allenatori e giocatori senza esporsi" ha affermato. A prendere però le distanze da queste parole ci ha pensato proprio il padre Adriano: "Mio figlio è una persona adulta, non sono certo io l’ispiratore di queste sue parole, che non rispecchiano il mio pensiero” ha dichiarato il dirigente monzese all' 'Ansa'.