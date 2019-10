Juventus, Higuain al River Plate? Papà Jorge 'apre' al ritorno

JUVENTUS HIGUAIN / Gonzalo Higuain al RiverPlate, perché no? Da anni la suggestione di un clamoroso ritorno infiamma l'entusiasmo dei tifosi dei 'Millonarios' che l'hanno visto partire da giovanissimo, nel 2007, per esplodere nel Real Madrid e ora sognano che il 'Pipita' torni per chiudere la carriera ad alti livelli trascinando il club che lo ha consegnato al grande calcio.

Ad alimentare le speranze del River, ci ha pensato dunque Jorge, papà dell'attaccante della, che commentando ad 'Olé' le voci sul River ha replicato: "Gonzalo ha ancora due anni di contratto con la Juventus, però ha detto che non avrebbe mai chiuso le porte al River. I miei figli sono cresciuti lì, il club continua ad avere un posto speciale nel cuore della nostra famiglia e come papà mi piacerebbe vederlo tornare lì. Però in un Paese migliore. Vivendo in Europa da tanti in anni, non mi sento di dirgli che ritorni in Argentina, anche se mi piacerebbe".