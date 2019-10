CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / Non è detto che il rapporto tra il Napoli e Milik vada oltre giugno 2020. E questo non solo perché manca ancora un accordo - tra domanda e offerta, come raccolto da Calciomercato.it, vi è un milione di differenza - per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021... L'inizio di stagione del bomber polacco è stato pessimo, anche a causa di problemi fisici: appena 3 le presenze e zero gol.

Diciamolo chiaramente, per il club di Aurelionon è certo un intoccabile, come dimostrano i tentativi per(e non solo) nell'estate passata.

Ecco allora che in caso di un'offerta importante, la cessione del classe '94 sarebbe molto probabile. Milik, 26 anni a febbraio prossimo, vanta diversi estimatori un po' ovunque, probabilmente pure in Bundesliga. Un club tedesco che potrebbe pensare a lui è il Lipsia, che al termine della stagione dovrebbe dire addio al suo centravanti Timo Werner. Il 23enne è un pallino del Bayern Monaco, ma ora sarebbe finito nel mirino pure del Manchester United. Insomma, la vendita del ragazzo è davvero nell'aria. E occhio a Milik come suo possibile erede.