CALCIOMERCATO MILAN MIRABELLI / Mirabelli in vena di retroscena ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'. Si parte da quello clamoroso, Ancelotti: "Facemmo qualche colloquio per riportarlo sulla panchina del Milan".

L'ex Ds è poi passato a Callejon, obiettivo nell'estate 2016: "Volevamo comprare lo spagnolo in forza al Napoli, ma allo stesso tempo non era nostra intenzione cedere Suso, al quale avevamo da poco rinnovato il contratto". Chiosa su Donnarruma, per il quale "non ricevemmo mai chiamate da parte di club italiani".