Italia, maglia verde bocciata? I tifosi apprezzano ed è boom di vendite

ITALIA MAGLIA VERDE / Lunedì, subito dopo la presentazione ufficiale da parte della FIGC, sui quotidiani ed in parte anche sui social si è accesa un'aspra polemica ed un'accesa discussione sulla scelta della Federazione e della Puma di lanciare una terza maglia per la Nazionale di colore verde.

"Con motivi ispirati ai tessuti e all'architettura del Rinascimento, il colore verde del kit risale alla "Maglia Verde" indossata per un’unica volta dall'durante la vittoria per 2-0 contro l'nel dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma" si legge nella nota diffusa della Federcalcio, che soprattutto dalla stampa è stata duramente criticata in nome della tradizione azzurra. Tradizione che evidentemente non viene intaccata, in quanto l'azzurro resta il colore della prima maglia dell'Italia, ed innovazione che in realtà ai tifosi sembra piacere molto. A tre giorni dal lancio ufficiale infatti, sul sito della Puma la terza maglia verde da gara è tra i prodotti più venduti in assoluto, tanto che sono rimasti in vendita pochissimi prodotti e solo di poche taglie. La t-shirt da allenamento, invece, è già di fatto esaurita. Esperimento riuscito si potrebbe dire, in attesa della riprova sul campo.