Inter, segnali da Rummenigge per Perisic

INTER PERISIC / Non solo Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Anche Ivan Perisic, un altro dei grandi epurati dell'estate rivoluzionaria di Antonio Conte, sta cominciando a decollare con il suo BayernMonaco dove nonostante la grande concorrenza si sta subito dimostrando una pedina importante per il tecnico Kovac con 2 gol e 2 assist in 6 presenze totali tra Bundesliga e Champions League.

L'Inter, che lo ha tagliato dal progetto tecnico, spera dunque in una stagione positiva che possa convincere i bavaresi a riscattarlo al termine della stagione ed in questo senso arrivano dichiarazioni di fiducia nei confronti del vicecampione del mondo da parte dell'ex stella interista ed ora Ad del Bayern, Karl-Heinz, intervenuto al 'Festival dello Sport' di Trento: "Lo abbiamo preso punto su di lui, gioca e quando viene utilizzato da Niko Kovac sta facendo bene, ha anche segnato. Abbiamo due laterali come Coman e Gnabry, lui è un altro degli esterni a disposizione. Quando gioca fa bene, siamo contenti".