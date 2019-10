CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Rabiot è la faccia triste e arrabbiata della Juventus di Sarri balzata in testa alla classifica dopo la vittoria del derby d'Italia con l'Inter. L'avventura del francese con la maglia bianconera è cominciata davvero male. Il tecnico non stravede per lui e non a caso lo ha finora impiegato col contagocce: appena 4 le presenze, per un totale di 206'. E solo in due occasioni (contro Brescia e Spal) dal primo minuto, in tutto già cinque panchine.

Da vedere se la situazione cambierà nelle settimane a venire, certo è che ora Sarri sembra aver scelto i suoi uomini. Tra questi rischia di non esserci mai il centrocampista francese, arrivato alla Juve a costo zero - al netto di un super ingaggio e commissioni da circa 10 milioni - nella passata estate dopo un lungo corteggiamento.

Per questo motivo non si può escludere nulla, nemmeno un clamoroso addio a gennaio. Il classe '95 vanta sempre diversi estimatori, per esempio il Barcellona col quale si potrebbe ragionare su un possibile scambio. Magari con quel Rakitic già trattato in estate e per il quale è previsto un ritorno all'assalto proprio nella finestra invernale ventura... Per l'immediato, stante la situazione, il 'pericolo' per la Juve potrebbe essere la mamma-agente del 24enne di Saint-Maurice, ovvero Veronique che già a Parigi non si è fatta scrupoli andando più volte allo scontro con il club per 'difendere' suo figlio.