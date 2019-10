Rangers, pronta una grande panchina per Gerrard

RANGERS GERRARD / Leggendario in campo, Steven Gerrard è sulla buona strada anche in panchina dove da un anno e mezzo è alla guida dei Rangers con i quali può vantare un'ottima media di 2,03 punti per partita che gli stanno valendo le attenzioni e i riflettori di altri club anche in Inghilterra.

In particolare, scrive il 'Daily Star', sarebbe ilad essersi messo sulle sue tracce per la prossima stagione. Non che il club non sia soddisfatto di Marcelo, anzi: i tifosi amano il manager argentino e vorrebbero aprire un lungo ciclo con lui alla guida. Secondo il tabloid inglese però qualora dovesse fallire nuovamente la promozione in Premier League, sarebbe lo stesso tecnico a voler cambiare aria per provare un nuovo progetto ed in quel caso il Leeds vorrebbe affidarsi ad un tecnico emergente ma di grande nome e con prospettive importanti come Steven Gerrard appunto.