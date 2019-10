CALCIOMERCATO INTER NAPOLI JOVIC / Non sta andando come sperava l'avventura di Luka Jovic al Real Madrid. Pagato 60 milioni di euro più bonus e accolto come il bomber in grado di garantire un numero importante di gol, il serbo non è riuscito a convincere e quindi a entrare nelle grazie di Zinedine Zidane. Finora il classe '97 ha disputato appena 218' e due sole volte è sceso in campo dall'inizio.

Con questo status di riserva ha perso anche peso e posto all'interno della, ecco perché non è escluso che a gennaio possa chiedere di andar via, almeno in prestito.

L'ex Eintracht, autote di 27 reti l'anno scorso - ovvero nella stagione che gli ha permesso di compiere il grande salto a Madrid - potrebbe rappresentare una più che interessante 'idea' di mercato di due big della nostra Serie A. Parliamo dell'Inter, che lo hanno già 'cercato' nella scorsa primavera, e del Napoli, entrambe bisognose di un rinforzo per il proprio reparto offensivo: nello specifico i nerazzurri di un'alternativa a Lukaku, gli azzurri di un goleador dopo il mancato arrivo di Icardi. Sia la società targata Suning che quella Aurelio De Laurentiis potrebbero in realtà pure provare a prenderlo con la formula del prestito più diritto di riscatto che ormai ha preso il sopravvento anche negli altri campionati europei, considerato che Jovic rimane uno dei migliori prospetti del panorama calcistico internazionale.