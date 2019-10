CALCIOMERCATO FIORENTINA RIBERY / E' bastato poco a Franck Ribery per prendersi il cuore dei tifosi della Fiorentina. Il francese sta facendo grandi cose in maglia viola, smentendo sul nascere chi lo vedeva come 'bollito'.

In un'intervista alla 'Bild', il giocatore ha svelato un retroscena estivo: "Mi ha cercato l', ma non sono mai stati un'opzione. Mi offrivano un contratto di un solo anno e in più volevo cambiare aria e non restare in. Alla fine, nonostante le proposte dalla Premier League, ho scelto l'Italia".